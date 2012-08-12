На день рождения Сорос подарил себе невесту

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Известный американский финансист Джордж Сорос, отпраздновавший в ночь на 12 августа 82-й день рождения, объявил о помолвке.

Избранницей человека, чье состояние эксперты из журнала "Форбс" оценивают в 20 млрд долларов, стала 40-летняя преподавательница йоги Тамико Болтон, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сороса с ней уже на протяжении нескольких лет связывают романтические отношения, а вскоре соединят и узы брака.

По информации британских СМИ Сорос сделал предложение Болтон несколько недель назад, подарив кольцо из платины и розового золота с огромным бриллиантом. Дата свадьбы, впрочем, пока что не выбрана. Инвестор объявил о помолвке перед несколькими десятками гостей, собравшихся в его летнем доме на юго-восточной оконечности Лонг-Айленда.

Для Болтон брак с Соросом станет вторым, а для самого финансиста – третьим. Сорос прожил 23 года со своей первой супругой Эннализ Уитшак, разорвав отношения лишь в 1983 году. В том же году он женился на Сьюзан Уэбер – искусствоведе из Нью-Йорка, которая была моложе него на 25 лет. Пара провела вместе 22 года – развод был оформлен в 2005. От двух браков у Сороса 5 детей. Его второй сын Джонатан в прошлом году уволился из инвестиционного фонда отца и открыл собственную компанию.

Напомним, больше пяти лет спутницей Сороса была бразильская телезвезда Адриана Феррейр, однако на ней один из самых влиятельных инвесторов в мире так и не женился. Кроме того, по ее словам, он так и не выполнил другого обещания – подарить квартиру на Манхэттене, которую для нее снимал. В августе прошлого года, после разрыва с миллиардером, Феррейр подала на него в суд, требуя 50 млн долларов в качестве компенсации за моральный ущерб, домогательства и побои. Что же касается расположенной в одном из самых престижных районов Нью-Йорка квартиры стоимость 1,9 млн долларов, которая и стала камнем преткновения, то ее сейчас занимает Болтон.

фото: piter.tv

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