Иран прекратил поиски выживших при землетрясении

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Спасательная операция в иранской провинции Восточный Азербайджан, где 11 августа произошло два мощных землетрясения, приостановлена 12 августа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на МВД Ирана.

"Ни в одном из населенных пунктов под завали уже не осталось выживших, сейчас мы оказываем помощь пострадавшим", - цитирует слова представителя министерства иранское телевидение.

По данным властей, 12 населенных пунктов провинции были полностью разрушены. Власти Ирана предупреждают, что число погибших будет расти. Около 16 тыс. человек остались без крыши над головой.

Как ранее писал Главред, по последним данным, в результате двух землетрясений магнитудой 6,4 и 6,3 в провинции Восточный Азербайджан погибли, по меньшей мере, 250 человек, еще около 2 тыс. пострадали.

Напомним, эпицентр первого землетрясения располагался на глубине 9,9 км в 60 км к северо-востоку от города Тебриз, второй толчок был зарегистрирован уже в 49 км от Тебриза.

Фото lastampa.it

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