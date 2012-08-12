Бразилец на футбольном поле нокаутировал арбитра

На 38-й минуте игры пришлось прервать товарищеский матч дюссельдорфской "Фортуны" и португальской "Бенфики" . Главный арбитр встречи Кристиан Фишер был не в состоянии судить.

Бразильский легионер "Бенфики" Луизао нокаутировал Фишера в тот момент, когда он собирался показать игроку "Бенфики" Хави Гарсии вторую желтую карточку, сообщает ТСН со ссылкой на Sport.ru.

"Я удивлен. В моих действиях не было ни малейшей части агрессии. Я просто попытался приблизиться к судье быстрее всех, после чего он упал. Пытался поговорить с ассистентами и объяснить свои намерения", – долго оправдывался Луизао.

Новости по теме:

Олимпиада-2012: в Сети появилось видео "золотых" голов Мексики

Назван противник киевского "Динамо" в Лиге чемпионов

С экс-динамовца потребовали штраф в 10 миллионов

«Металлист» сыграет с румынским «Динамо», а «Днепр» – с чешским «Слованом»