Бразилец на футбольном поле нокаутировал арбитра

На 38-й минуте игры пришлось прервать товарищеский матч дюссельдорфской "Фортуны" и португальской "Бенфики" . Главный арбитр встречи Кристиан Фишер был не в состоянии судить.
Бразильский легионер "Бенфики" Луизао нокаутировал Фишера в тот момент, когда он собирался показать игроку "Бенфики" Хави Гарсии вторую желтую карточку, сообщает ТСН со ссылкой на Sport.ru.
"Я удивлен. В моих действиях не было ни малейшей части агрессии. Я просто попытался приблизиться к судье быстрее всех, после чего он упал. Пытался поговорить с ассистентами и объяснить свои намерения", – долго оправдывался Луизао.
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