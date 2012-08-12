Прогноз-2013: снег пролежит до мая, а потом начнется лето с 40-градусной жарой

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По прогнозам синоптиков, в 2013 году Украину ждет затяжная зима, которая почти сразу перейдет в рекордно жаркое лето. Причиной тому, по мнению экспертов, небывалая активность Солнца.

По мнению метеорологов, следующим летом жара может побить все прежние рекорды, сообщает Крымская газета.

«Ближайшая зима, в связи с максимально активным Солнцем, будет снежной и может продлиться до середины мая: по мере повышения глобальных температур и таяния льда в Северном Ледовитом океан в атмосфере стало больше влаги, которая выпадает в виде снега», – дополняет эту информацию эксперт-метеоролог Института геофизики НАН Украины Анатолий Прокопенко.

По словам метеоролога, затем наступит жаркое лето с температурой до +40.

«Но в последующие два года погода войдет в свои календарные сроки. Хотя последствия жары еще будут ощущаться: в ближайшие 30 лет в атмосфере будут больше испаряться и перемещаться воздушные массы с поверхности Мирового океана, поэтому возможны частые смерчи и ураганы», – отметил Прокопенко.

Как ранее писал Главред, по мнению главы Укргидрометцентра МЧС Николая Кульбиды, в связи с постоянным ростом температуры климат в Украине изменяется и приближается к субтропикам.

«По климатическим зонам Украина, особенно степная часть, постепенно приближается к сухим субтропикам, таким, как Греция, например», – сказал Кульбида.

По его словам, в начале 1980-х годов появилась тенденция к росту среднегодовой температуры в стране, которая так до сих пор не остановилась. Особенно ярко потепление проявляется в холодный период года.

«Каждый следующий градус будет вызывать увеличение количества дней с температурой 35 и больше градусов, что приведет к все более засушливому характеру погодных условий», – сказал директор.

При этом Кульбида заявил, что от такой засушливости не спасет даже увеличение осадков, так как в Украине они в основном выпадают в виде ливней и быстро испаряются.

фото: neskuka.blogspot.com

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