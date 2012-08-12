Опубликованы новые подробности и фото жуткого ДТП под Николаевом

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По последним данным, в страшном ДТП, которое произошло в ночь на 12 августа на 18-м км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск, под Николаевом, в районе села Шевченково, травмировались не 13, а 14 человек.

Поданным ГУ ГАИ Николаевской области, ДТП произошло 12 августа в 00.25 на 172 км автодороги М - 14 "Одесса–Мелитополь–Новоазовск", в районе с. Шевченково Жовтневого района В результате аварии серьезно пострадали 14 человек, 8 из которых – дети.

По данным ГАИ 38-летний водитель автомобиля Ford Transit, житель республики Беларусь, ехал из г. Николаева в направлении г. Херсон. По неизвестным причинам он выехал на полосу встречного движения, где совершил боковое столкновение с грузовым автомобилем Renault Рremium под управлением 39-летнего жителя Ивано-Франковской области. После этого он точно также «задел» автомобиль Chery М-11, под управлением 44-летнего жителя Киевской области. Далее Ford продолжил движение и столкнулся с автомобилем Chery Amulet, под управлением 32-летнего жителя Киевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители и пассажиры автомобилей «Форд Транзит» и «Чери Амулет» с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения г. Николаева. Позже в медучреждения обратился водитель автомобиля «Чери М-11». Всего травмы получили 14 человек, 8 из которых дети в возрасте от 3 до 14 лет.

Как ранее писал Главред, по первоначальным данным в следствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 13 человек: 5 граждан Российской Федерации (из них 3 детей), 5 граждан Украины (из них 3 детей) и 3 граждан Беларуси (из них 2 детей).

фото: ГАИ Николаевской обл.

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