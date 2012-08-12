В Украину приходят осенняя прохлада и дожди

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Начало следующей недели в Украине будет дождливым. В западных, северных, а местами в центральных и Харьковской области пройдут сильные дожди с грозами.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части, восточных и центральных областях местами шквалы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью +7…+1, днем +14…+19, в южной части и восточных областях ночью +17…+22, днем +23…+28, на остальной территории ночью +11…+16, днем +15…+21.

В Киеве 13 августа прогнозируют сильный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +13…+15, днем +18…+20.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 августа самая высокая температура была +36,6 в 2010г., самая низкая +8,6 в 1928г.

Во вторник, 14 августа, сохранится похожая погода.

Дожди с грозами – от небольших до умеренных – пройдут в западных областях . На юге и восточных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура на юге, в восточных и Днепропетровской областях ночью +13…+18, на побережье Крыма до +22, днем +23…+28; на остальной территории ночью +9…+14, днем +15…+21, в западных областях +13…+18.

В Киеве ночью небольшой, днем умеренный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11…+13, днем +17…+19.

12 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была +24…+27, в Днепре возле Киева +24.

фото: rulez-t.info

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