Украинский борец вышел в финал Олимпиады-2012

Украинский борец Валерий Андрейцев вышел в финал Олимпиады-2012 в весовой категории до 96 кг.

В стартовой схватке укранец одержал уверенную победу над таджиком Рустамом Искандари, а в четвертьфинале одолел Кетага Газумова из Азербайджана.

Полуфинальный поединок Андрейцев, представляющий Малинский район, проводил с опытнейшим иранцем - чемпионом мира Резу Мохаммед Али Яздан.

В самом дебюте схватки Андрейцев мощно атаковал соперника и вытолкал его за ковер, при этом украинец навалился на иранца всем своим телом. Опытнейший борец не выдержал напора молодого соперника и, неправильно распределив вес своего тела, упал, подвернув ногу, передает "СПОРТ bigmir)net".

Скорчившись от боли, Яздани долго лежал на ковре, однако все-таки нашел в себе силы и продолжил схватку, однако украинец не стал жалеть соперника и в новь провел успешный прием, бросив Яздани на ковер. Судьи дали баллы, однако это уже было лишним - Яздани более не мог продолжать схватку, а это означало, что Валерий Андрейцев, не считавшийся фаворитом, выходит в финал.

В решающей схватке Валерий Андрейцев сразится с американским борцом Якобом Уорнером, который в полуфинале победил сильного грузина Георгия Гошелидзе.

Таким образом, Андрейцев гарантировал себе минимум серебряную медаль.

Золотая схватка начнется в 16:48 по Киеву.

Отметим, что сборная Украины по борьбе, как и дзюдоисты, провалила Олимпиаду-2012, и награда Валерия Андрейцева, который ехал в Лондон с прицелом на будущее, будет единственной для национальной команды.

Как ранее писал Главред, на данный момент Украина занимает 14-е место в неофициальном медальном зачете. В ее копилке 18 наград - 5 золотых медалей, 4 серебра и 9 бронз.

Фото: НОК Украины

Новости по теме:

Олимпиада-2012: день украинских побед

Боксер Александр Усик принес Украине золото Олимпиады-2012

Украинец Денис Беринчик завоевал серебро Олимпиады