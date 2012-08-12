Новое "золото" Украины: Ломаченко разгромил соперника в финале

{1-} В финале Олимпийского турнира среди боксеров категории до 60 кг украинец Василий Ломаченко уверенно и без малейших шансов для соперника победил представителя Южной Кореи Хан Сунчула. Все три раунда прошли под диктовку нашего спортсмена - 7:2, 4:3, 8:4 - финальный результат - 19:9.

В этом турнире самый титулованный украинский боксер Олимпиады - Василий Ломаченко, выглядел на голову сильнее всех соперников, и финал провел в своем стиле.

Начало первого раунда поединка украинец провел, привыкая к длинным рукам корейца, а затем Ломаченко начал планомерно расстреливать Хана.

Украинец отлично перекрывался и не дал длиннорукому корейцу попадать, сам же набирал баллы уверенно, уже в первом раунде сняв все вопросы, - 7:2.

Во втором раунде доминирование украинца продолжилось. Кореец атаковал, но его отлично читал Ломаченко. Второй раунд также остался за украинцем - 4:3 и после шести минут боя - 11:5.

Весь третий раунд Хан пытался атаковать, однако помешать украинцу стать двукратным Олимпийским чемпионом не мог никто: Ломаченко отлично отработал и несколько раз зряче попал, спокойно доведя раунд и турнир до победы, а себя - до звания двукратного олимпийского чемпиона.

Олимпиада-2012. Бокс. Мужчины. Весовая категория до 60 кг

Василий Ломаченко (Украина) - Хан Сун Чул (Южная Корея) - 19:9 (7:2, 4:3, 8:4)

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, Украины в полуфиналах боксерского турнира Лондона была представлена пятью спортсменами.

Двое из них остановились на стадии полуфинала - Александр Гвоздик и Тарас Шелестюк.

Еще один украинец - Денис Беринчик - в финале уступил кубинцу Иглесиасу Сотолонго, завоевав серебряную медаль.

А капитан боксерской команды Украины Александр Усик в финале Олимпиады завоевал золото, победив итальянца Климента Руссо.

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