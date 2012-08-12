Новое "золото" Украины: Ломаченко разгромил соперника в финале

{1-} В финале Олимпийского турнира среди боксеров категории до 60 кг украинец Василий Ломаченко уверенно и без малейших шансов для соперника победил представителя Южной Кореи Хан Сунчула. Все три раунда прошли под диктовку нашего спортсмена - 7:2, 4:3, 8:4 - финальный результат - 19:9.
В этом турнире самый титулованный украинский боксер Олимпиады - Василий Ломаченко, выглядел на голову сильнее всех соперников, и финал провел в своем стиле.
Начало первого раунда поединка украинец провел, привыкая к длинным рукам корейца, а затем Ломаченко начал планомерно расстреливать Хана.
Украинец отлично перекрывался и не дал длиннорукому корейцу попадать, сам же набирал баллы уверенно, уже в первом раунде сняв все вопросы, - 7:2.
Во втором раунде доминирование украинца продолжилось. Кореец атаковал, но его отлично читал Ломаченко. Второй раунд также остался за украинцем - 4:3 и после шести минут боя - 11:5.
Весь третий раунд Хан пытался атаковать, однако помешать украинцу стать двукратным Олимпийским чемпионом не мог никто: Ломаченко отлично отработал и несколько раз зряче попал, спокойно доведя раунд и турнир до победы, а себя - до звания двукратного олимпийского чемпиона.
Олимпиада-2012. Бокс. Мужчины. Весовая категория до 60 кг
Василий Ломаченко (Украина) - Хан Сун Чул (Южная Корея) - 19:9 (7:2, 4:3, 8:4)
Напомним, как сообщал "Главред" ранее, Украины в полуфиналах боксерского турнира Лондона была представлена пятью спортсменами.
Двое из них остановились на стадии полуфинала - Александр Гвоздик и Тарас Шелестюк.
Еще один украинец - Денис Беринчик - в финале уступил кубинцу Иглесиасу Сотолонго, завоевав серебряную медаль.
А капитан боксерской команды Украины Александр Усик в финале Олимпиады завоевал золото, победив итальянца Климента Руссо.
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