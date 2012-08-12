Олимпиада-2012: украинский борец проиграл финал и ограничился серебром

{1-} Украинец Валерий Андрейцев в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 96 кг на Олимпиаде-2012 проиграл американцу Джейкобу Уорнеру. Таким образом, серебро Андрейцева стало единственной наградой украинских борцов в Лондоне.

Борцы начали схватку очень активно и американец первым провел прием, который был оценен в один балл. На исходе периода Андрейцев пытался вытолкать американца за пределы ковра, но не сумел и проиграл первый период.

Во втором периоде американец вновь получил балл, когда Андрейцев, пытаясь вытолкать соперника, сам первым покинул пределы ковра.

Украинец продолжил атаковать, но американец умело защищался, сумев довести дело до победы. Таким образом, золото досталось американцу, а Андрейцев получает серебро.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, выход нашего спортсмена в финал стал настоящей неожиданностью, ведь основной целью приезда молодого спортсмена на Олимпиаду был ценнейший опыт соревнований высшего уровня.

В стартовой схватке укранец одержал уверенную победу над таджиком Рустамом Искандари, а в четвертьфинале одолел Кетага Газумова из Азербайджана.

Полуфинальный поединок Андрейцев, представляющий Малинский район, проводил с опытнейшим иранцем - чемпионом мира Резу Мохаммед Али Язданом.

В дебюте схватки Андрейцев мощно атаковал именитого соперника и вытолкал его за ковер. При этом украинец навалился на иранца всем своим телом. Опытнейший борец не выдержал напора молодого соперника и, неправильно распределив вес своего тела, упал, подвернув ногу.

А решающей схватке украинец проиграл американскому борцу Якобу Уорнеру - 3:0.

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