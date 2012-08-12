Одесский хакер на Интернет-аукционах "заработал" 100 тысяч

{1-} В Одесской области задержан 25-летний хакер, который похитил с банковских счетов, по предварительным подсчетам, более 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНИАН.

Следователи выяснили, что на протяжении 2011-2012 годов на одном из Интернет-аукционов хакер осуществлял мошеннические действия и завладевал денежными средствами граждан стран СНГ.

Было установлено, что одессит, предварительно изготовив по поддельным документам на имя постороннего лица платежную банковскую карту, мошенническим путем получал деньги.

По данным милиции, расчеты по некоторым фиктивным соглашениям, которые были заключены фигурантом дела на Интернет-аукционе, проводились в электронных денежных единицах WebmoneyWMZ – эквиваленте доллара США.

Этими средствами фигурант оплатил премиум-функции Интернет-аукциона. Средства, полученные на банковскую платежную карточку, мошенник переводил в наличную форму через банкоматы Одессы.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» Уголовного кодекса.

По уголовному делу уже установлены три заявителя, и отрабатываются другие потерпевшие.

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