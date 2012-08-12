На Луганщине сельский голова сбил троих детей и оставил их умирать на дороге

{1-} В Луганской области сельский голова сбил на дороге троих велосипедистов, двое из которых погибли.

Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает ТСН.

«10 августа, двигаясь на автомобиле на автодороге сообщением «Новоайдар-Новопсков», совершил наезд на велосипедистов. В результате ДТП двое пострадавших от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, один госпитализирован в реанимационное отделение», – сообщили в прокуратуре.

Водитель был задержан по «горячим» следам, в настоящее время следственные органы проводят необходимые следственные действия, а ход расследования взят на контроль прокуратурой области.

В тоже время, по информации СМИ, в аварии пострадали школьники, которые возвращались на велосипедах с дискотеки, а сельский голова был в нетрезвом состоянии.

Неофициальные источники сообщили, что в ДТП погибли две девушки – ученицы 11 класса, еще один пострадавший – ученик 10 класса – попал в реанимацию.

Также, по информации неофициальных источников, водитель бросил молодых людей умирать на трассе.

Кроме того, стало известно, что виновника трагедии милиция якобы задержала уже у него дома «в состоянии сильного алкогольного опьянения».

По утверждению некоторых СМИ, виновником ДТП оказался сельский голова Заайдаровки Владимир Головашов.

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