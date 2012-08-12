Олимпиада-2012: украинка стала лидером пятиборья перед последним туром

На Олимпиаде в Лондоне украинская спортсменка Ирина Хохлова стала лидером соревнований по современному пятиборью.

Четвертым этапом соревнований был конкур, который украинка провела блестяще и вышла в лидеры общего зачета перед последним туром соревнований.

В пятом туре - комбинированном - объединены бег и стрельба из лазерного пистолета.

По регламенту соревнований, через 20 метров после старта спортсмены подбегают к огневому рубежу, где им предстоит выполнить выстрелы по 5 мишеням (как в биатлоне).

Спортсмен должен заряжать оружие перед каждым выстрелом и может бежать дальше после поражения пяти мишеней (рекорд – 8,1 секунды), либо после 70 секунд на огневом рубеже (промахи никак не сказываются на длине дистанции и итоговом времени).

Через километр – второй огневой рубеж, и еще через один километр – третий.

Мировой рекорд по времени, затраченному на поражение 15 мишеней, составляет 28,7 сек.

Фото: wikimedia.org

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