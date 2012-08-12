Итальянца задержали за "сувенир" из Освенцима

{1-} В аэропорту Кракова задержали 66-летнего итальянца, который взял моток колючей проволоки из бывшего нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» (Освенцима).

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря городской полиции Мариуша Чарку сообщает «Lenta.ru».

Инцидент произошел 11 августа. Мужчина пояснил полиции, что он хотел, чтобы у него был сувенир из Освенцима, поскольку там умер его отец.

Полицейские пообещали отпустить итальянца, если выяснится, что он ничего не повредил, когда брал кусок колючей проволоки.

Напомним, в 2011 году при подобных обстоятельствах в Кракове был задержан француз, пытавшийся унести кусок колючей проволоки. Понес ли он за это какое-либо наказание, осталось неизвестным.

Кроме того, летом 2011 года пожилая пара из Израиля была приговорена к двум годам условно за кражу ложек и других предметов из бывшего концлагеря.

Самая известная кража в Освенциме произошла в декабре 2009 года, когда злоумышленники похитили надпись с ворот концлагеря «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»).

Их приговорили к различным тюремным срокам, а надпись вернули в музей.

Фото: bstravel.com.ua

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