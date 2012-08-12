В Милане для борьбы с комарами будут разводить летучих мышей

{1-} В парках итальянского Милана в рамках программы по борьбе с комарами установлены 400 дуплянок для летучих мышей.

Об этом в воскресенье, 12 августа, сообщает La Repubblica.

В ближайшее время городские власти планируют поставить еще 800 конструкций. Дуплянки поставили в тех районах, где уже водятся рукокрылые и где есть благополучные условия для их размножения.

В июле 2012 года, когда зашла речь о планах по установке дуплянок, сообщалось, что они появятся в парке Семпионе, садах Монтанелли, виллы Некки, Джуссани, в парках Барона, Берна, Кашина Бьянка, делле Каве, Тренно и в парке жертв ГУЛАГа.

В создании дуплянок принимали участие заключенные тюрьмы в Монце.

Большинство летучих мышей питаются насекомыми. Они способны за час охоты съесть до 200 комаров.

Фото: comune.milano.it

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