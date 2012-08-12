Результат Олимпиады в Лондоне стал худшим в истории Украины

12 августа 2012, 19:30

{1-} На Олимпиаде в Лондоне сборная Украины завоевала 20 медалей. Этот результат – худший в истории страны, напоминает «Сегодня».

В предыдущих Играх 1996, 2000 и 2004 годов – в Атланте, Сиднее и Афинах соответственно – наша сборная завоевывала по 23 медали. Олимпиада в Пекине 2008 года стала рекордной для Украины – 27 медалей и 11 место в общем зачете.

В Лондоне нашими героями стали олимпийские чемпионы Яна Шемякина (фехтование, шпага), Алексей Торохтий (тяжелая атлетика, до 105 кг), Юрий Чебан (каноэ, 200 метров), Александр Усик (бокс, до 91 кг), Василий Ломаченко (бокс, до 60 кг), парная четверка в академической гребле.

Серебро Украине принесли: дважды – Инна Осипенко-Радомская (на дистанции 500 метров и 200 метров в байдарке-одиночке), одно – Александр Пятница (метание копья), Денис Беринчик (бокс, до 64 кг) и Валерий Андрейцев (борьба, до 96 кг).

Две бронзы завоевала Елена Костевич – в пулевой стрельбе из пистолета с 10 метров и 25 метров, по одной – Юлия Калина (тяжелая атлетика, 58 кг), Ольга Харлан (фехтование, сабля), Ольга Саладуха (легкая атлетика, тройной прыжок), Игорь Радивилов (спортивная гимнастика, опорный прыжок), украинская команда в эстафете 4х100 метров, боксеры Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик.

Кроме того, наши спортсмены во многих видах показали достойные результаты и еще несколько раз были близки к медалям.

Отметим, что в настоящий момент не завершены соревнования в современном пятиборье. В них участвуют две украинки, которые имеют шансы на медали.

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