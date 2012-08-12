Церемония закрытия Олимпиады-2012: Симфония британской музыки

Церемония закрытия Олимпийских игр в Лондоне начнется сегодня, 12 августа, в 23:00 по киевскому времени.

Организаторы назвали свое шоу «Симфония британской музыки», передает «Корреспондент».

В церемонии будут задействованы более четырех тысяч человек, выступят Адель, Джордж Майкл, группы Muse, Pet Shop Boys, Fat Boy Slim и знаменитые Spice Girls, которые воссоединились специально для участия в закрытии Олимпиады-2012.

Режиссер заключительного шоу Игр-2012 Ким Гэвин заверил, что вечер будет «элегантным попурри» британской музыки, начиная от известного английского композитора Эдварда Элгара и заканчивая лидером нынешних хит-парадов – певицы Адель.

По замыслу организаторов, последовательность классических произведений и современных композиций будет больше напоминать симфонию, чем обычный концерт.

Специальную сцену для выступлений не строили – музыкантов выделят специальным освещением.

В церемонии закрытия Олимпиады примут участие также британские супермодели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Лили Коул и Джорджия Мэй Джаггер.

По подиуму девушки пройдут под хиты Дэвида Боуи – Fashion и Rebel Rebel. Во время церемонии мэр Лондона Борис Джонсон передаст олимпийский флаг мэру Рио-де-Жанейро, поскольку именно бразильский город будет принимать следующую летнюю Олимпиаду в 2016 году.

Отметим, что британская группа Muse, создавшая официальный гимн летних Олимпийских игр-2012 - Survival, подтвердила свое участие в церемонии закрытия Игр-2012.

Фото: london2012.com

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