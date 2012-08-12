Премьер-лига: "Динамо" и "Шахтер" обыграли "Волынь" и "Ворслу" - 4:1

{1-} В пятом туре украинской Премьер-лиги сегодня, 12 августа, состоялись два матча: киевское "Динамо" принимало луцкую "Волынь", а донецкий "Шахтер" - полтавскую "Ворсклу".
Оба поединка завершились с одинаковым счетом - 4:1.
В Киеве "Динамо" легко и уверенно расправилось с "Волынью" на НСК Олимпийский.
Динамо - Волынь 4:1
{2-} А "Шахтер" на "Донбасс-Арене" не оставил шансов полтавской "Ворскле".
Голы: Мхитарян, 8, 58 Девич, 18, Тейшейра, 69 - Янузи, 38
Шахтер: Пятов, Срна, Ракицкий, Чигринский, Шевчук, Хюбшман, Фернандиньо, Мхитарян, Коста (Илсиньо, 64), Виллиан (Тейшейра, 60), Девич (Патрик, 71)
Ворскла: Долганский, Даллку, Матвеев, Чеснаков, Селин, Красноперов, Маркоски (Милько, 85), Еременко (Пичкур, 79), (Кривошеенко, 75), Сапай, Янузи
Предупреждения: Виллиан, Фернандиньо - Янузи, Еременко
Отметим, что пятый тур завершится сегодня двумя матчами - харьковский "Металлист" сыграет с киевским "Арсеналом", а в Мариуполе "Ильичевец" примет донецкий "Металлург".
Фото: football.ua,
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