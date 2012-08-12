Премьер-лига: "Динамо" и "Шахтер" обыграли "Волынь" и "Ворслу" - 4:1

{1-} В пятом туре украинской Премьер-лиги сегодня, 12 августа, состоялись два матча: киевское "Динамо" принимало луцкую "Волынь", а донецкий "Шахтер" - полтавскую "Ворсклу".

Оба поединка завершились с одинаковым счетом - 4:1.

В Киеве "Динамо" легко и уверенно расправилось с "Волынью" на НСК Олимпийский.

Динамо - Волынь 4:1

Голы: Кранчар, 22, 49, Идейе, 29, 90+1 - Рамон, 34

Динамо: Коваль, Гусев, Михалик, Хачериди, Тайво, Велозу, Гармаш, Дуду (Милевский, 79), Кранчар (Раффаэль, 60), Ярмоленко (Нинкович, 65), Идейе

Волынь: Литовченко, Симинин, Илиев, Шиков, Занев, Изворану, Насонов (Пилипчук, 46), Рамон, Герасимюк (Шандрук, 68), Бикфалви, Суботич

Предупреждение: Дуду

{2-} А "Шахтер" на "Донбасс-Арене" не оставил шансов полтавской "Ворскле". Шахтер - Ворскла 4:1

Голы: Мхитарян, 8, 58 Девич, 18, Тейшейра, 69 - Янузи, 38



Шахтер: Пятов, Срна, Ракицкий, Чигринский, Шевчук, Хюбшман, Фернандиньо, Мхитарян, Коста (Илсиньо, 64), Виллиан (Тейшейра, 60), Девич (Патрик, 71)



Ворскла: Долганский, Даллку, Матвеев, Чеснаков, Селин, Красноперов, Маркоски (Милько, 85), Еременко (Пичкур, 79), (Кривошеенко, 75), Сапай, Янузи



Предупреждения: Виллиан, Фернандиньо - Янузи, Еременко

Отметим, что пятый тур завершится сегодня двумя матчами - харьковский "Металлист" сыграет с киевским "Арсеналом", а в Мариуполе "Ильичевец" примет донецкий "Металлург".

Фото: football.ua, shakhtar.com

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