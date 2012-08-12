В Лондоне рядом с Олимпийским стадионом начался крупный пожар на заводе

{1-} На востоке Лондона, недалеко от Олимпийского стадиона, произошел самый крупный за последние годы пожар.
Возгорание произошло на перерабатывающем заводе в районе Дагенхэм, передает "Интерфакс-Украина".
С огнем борются более двухсот пожарных. Пострадавших нет, однако дым виден с расстояния нескольких километров, в том числе от Олимпийского парка, расположенного в шести милях от места событий.
Напомним, сегодня, 12 августа, в 23 часа по Киеву, на главной арене Олимпиады начнется церемония закрытия Игр.
Английские синоптики заверили, что направление ветра должно отвести дым в стороне от стадиона.
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