В Лондоне рядом с Олимпийским стадионом начался крупный пожар на заводе

{1-} На востоке Лондона, недалеко от Олимпийского стадиона, произошел самый крупный за последние годы пожар.

Возгорание произошло на перерабатывающем заводе в районе Дагенхэм, передает "Интерфакс-Украина".

С огнем борются более двухсот пожарных. Пострадавших нет, однако дым виден с расстояния нескольких километров, в том числе от Олимпийского парка, расположенного в шести милях от места событий.

Напомним, сегодня, 12 августа, в 23 часа по Киеву, на главной арене Олимпиады начнется церемония закрытия Игр.

Английские синоптики заверили, что направление ветра должно отвести дым в стороне от стадиона.

Новости по теме:

Олимпиада-2012: горький вкус украинских побед

Церемония закрытия Олимпиады-2012: Симфония британской музыки

Результат Олимпиады в Лондоне стал худшим в истории Украины

Новое золото Украины: Ломаченко разгромил соперника в финале