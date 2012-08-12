Военный корабль США протаранил японский танкер в Персидском заливе

{1-} Американский ракетный эсминец "Портер" и японский танкер "Отовасан", который шел под флагом Панамы, столкнулись сегодня, 12 августа, в Персидском заливе.
Об этом со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Манар" передает ИТАР-ТАСС.
По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения среди американских военных моряков нет. Информации о раненых на борту танкера также не поступало.
В настоящее время специалисты оценивают размер нанесенного ущерба и устанавливают виновников произошедшего инцидента.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Иран пригрозил перекрыть Персидский залив, если страны Запада будут мешать экспорту нефти – основного источника наполнения бюджета и поступления иностранной валюты.
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