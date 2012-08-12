Военный корабль США протаранил японский танкер в Персидском заливе

{1-} Американский ракетный эсминец "Портер" и японский танкер "Отовасан", который шел под флагом Панамы, столкнулись сегодня, 12 августа, в Персидском заливе.

Об этом со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Манар" передает ИТАР-ТАСС.

По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения среди американских военных моряков нет. Информации о раненых на борту танкера также не поступало.

В настоящее время специалисты оценивают размер нанесенного ущерба и устанавливают виновников произошедшего инцидента.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Иран пригрозил перекрыть Персидский залив, если страны Запада будут мешать экспорту нефти – основного источника наполнения бюджета и поступления иностранной валюты.

Новости по теме:

США усиливают военный контингент в Персидском заливе

США поручили Лаврову передать Ирану, что война не за горами

Израиль заявил, что удар по ядерным объектам Ирана – вопрос дней или недель

К берегам Ирана вновь вернулись американские авианосцы