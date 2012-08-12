Ломаченко заявил об уходе из любительском бокса после Олимпиады-2012

Украинский боксер Василий Ломаченко, Олимпийский чемпион Лондона и Пекина, заявил об уходе из любительского бокса после Игр-2012.

Об этом сообщает НОК Украины.

«Скорее всего, это мой последний бой в любительском боксе, но я еще не знаю мнения ни моего отца, ни тренеров – все это еще будет решаться», - отметил Василий Ломаченко.

По его словам, золотая медаль в Лондоне давалась ему очень тяжело.

«Каждая победа на Олимпийских играх давалась тяжело. Я не гнался, чтобы, как в Пекине, финальный поединок закончился в первом раунде, не форсировал события. Как и в каждом бое, мне надо было присмотреться к сопернику, почувствовать его возможности, а дальше уже реализовывать свои задачи. Несмотря на мой опыт, перед каждым боем ощущал волнение», - заявил украинский чемпион.

Кроме того, Ломаченко назвал невысоким уровень судейства на Олимпиаде, где дважды отбирали очевидные победы украинских боксеров.

«Очень сложное было судейство на этих Играх и не всегда справедливым относительно украинских боксеров. Мы должны были идти на результат, а не демонстрировать красоту боя. Каждый из нас пытался боксировать так, чтобы не пропустить удар соперника», - подчеркнул спортсмен.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в воскресенье, 12 августа, Олимпийский чемпион Пекина Василий Ломаченко добавил к множеству своих титулов звание Олимпийского чемпиона Лондона, войдя в историю бокса.

Фото: НОК Украины

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