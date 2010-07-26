Футбольным болельщикам готовят отдельный маршрут

В преддверии ожидаемого пассажиропотока на Евро-2012 Украина и Польша могут создать на границе специальный терминал для пропуска болельщиков. Об этом шла речь на встрече генерального директора «Укрзализныци» Михаила Костюка и председателя правления, генерального директора АО ПКП (Польские железные дороги) Анджея Ваха, состоявшейся на прошлой неделе в Варшаве, пишет УНИАН. Основные переходы, через которые будут осуществляться перевозки пассажиров во время проведения Евро-2012: Ягодин–Дорохуск и Мостицка-2–Пшемысль. Уже согласованы предварительные темпы движения международных пассажирских поездов в сообщении Украина-Польша. В качестве резервного рассматривается переход Рава-Русская – Хребенное, а также возможность курсирования вагонов с раздвижными колесными парами SUW 2000 через переход Ягодин – Дорохуск. Ранее генеральный директор УЗ отмечал, что механизм перевозки болельщиков не столь важен - «главное - принципиально договориться с польскими коллегами, что они будут перевозиться именно железнодорожным транспортом». Во время встречи украинские и польские железнодорожники также договорились выйти на соответствующие национальные органы с инициативой упростить таможенные и пограничные процедуры.