Премьер-лига: "Арсенал" победил "Металлист" в Харькове

{1-} Киевский «Арсенал» пополнил свою копилку тремя очками, на выезде обыграв харьковский «Металлист».

Металлист – Арсенал К 0:1

Гол: Ковпак, 11



Металлист: Горяинов, Вильягра (Обрадович, 22), Барвинко (Ребенок, 65), Папа Гуйе, Пшеничных, Марлос (Бланко, 46), Эдмар, Шавьер, Тайсон, Соса, Кристальдо



Арсенал: Боровик, Полевой, Миколюнас, Симоненко, Матуку, Шахов, Старгородский, Ковпак (Кобахидзе, 62), Шацких (Мазилу, 72, Леандро, 90), Гоменюк, Адийя



Предупреждения: Бланко - Шахов, Адийя, Миколюнас,Боровик

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, сегодня состоялись два поединка пятого тура украинской Премьер-лиги. Лидеры чемпионата - "Шахтер" и "Динамо" с одинаковым счетом 4:1 победили "Ворсклу" и "Волынь".

Фото: Football.ua

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