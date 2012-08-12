В Исландии мэр столицы проехал по городу в образе Pussy Riot

{1-} Мэр столицы Исландии – города Рейкьявик – проехал по городу в образе участницы панк-группы Pussy Riot.
Напомним, как сообщал «Главред», активистки этой панк-группы обвиняются в хулиганстве за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве.
Видеозапись акции в поддержку скандальной группы появилась в Youtube.
Йон Гнарр, одетый в платье и балаклаву – маску из ткани с прорезями для глаз – проехал по улицам в кузове грузового автомобиля, на котором висел плакат «Free Pussy Riot» («Свободу Pussy Riot»).
На капоте грузовика цветными буквами написано слово «Gayor» («Гей-мэр»). Во время акции из колонок звучали песни Pussy Riot.
Выступление мэра прошло в рамках традиционного гей-фестиваля, который в 2012 году проходит в Рейкьявике с 7 по 12 августа.
Его организатором является местный тур-оператор Pink Iceland, который специализируется на услугах для туристов нетрадиционной сексуальной ориентации.
Отметим, что в поддержку Pussy Riot уже выступило большое количество известных людей по всему миру, в том числе и в России.
Особенно активно их поддержали Мадонна, Стинг, Патти Смит, Питер Гэбриэл, Пит Тауншенд, а также группы Faith No More, Franz Ferdinand и Red Hot Chili Peppers.
Накануне выступления Гнарра заявление в поддержку Pussy Riot опубликовала исландская певица Бьорк.
Напомним, 21 февраля активистки Pussy Riot провели в храме Христа Спасителя в Москве "панк-молебен". Они исполнили песню "Богородица, Путина прогони", в которой содержались нецензурные выражения и критика в адрес Президента России Владимира Путина и Патриарха Кирилла.
Против участниц было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
Активисткам Pussy Riot грозит до 7 лет тюрьмы.
Ожидается, что приговор будет оглашен 17 августа. Прокурор потребовал признать всех троих подсудимых виновными и отправить в колонию общего режима сроком на три года.
Защита Pussy Riot настаивает на их полном оправдании и обещает обжаловать любой обвинительный приговор.
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