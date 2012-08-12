В Днепропетровске разбили авто известного футболиста

{1-}В Днепропетровске столкнулись два легковых автомобиля. Один из них ударил припаркованную машину одного из игроков "Днепра", футболиста из Ганы Самуэля Инкума. ЧП случилось в ночь на 11 августа в самом центре города.



Как сообщает "Сегодня" со ссылкой на источник в ФК, салон автомобиля Инкума, был пуст.



"На перекрестке улиц Короленко и Комсомольской не разминулись две легковушки - "Хонда" и ВАЗ-2107. От удара последнюю выбросило на тротуар, где она и повредила припаркованный к обочине "Хюндай" футболиста", - отмечает издание.



Водители столкнувшихся автомобилей и пассажиры ВАЗа получили серьезные травмы и госпитализированы. Правоохранители изучают обстоятельства столкновения.

Новости по теме:

На Луганщине сельский голова сбил троих детей и оставил их умирать на дороге

Опубликованы новые подробности и фото жуткого ДТП под Николаевом

Подробности ДТП на Киевщине: КамАЗ раздавил легковушку, 6 погибших