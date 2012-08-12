Премьер-лига: донецкий "Металлург" одолел "Ильичевец"

{1-} В поединке пятого тура Премьер-лиги между «Ильичевцем» и донецким «Металлургом» все решил прекрасный удар Воловика со штрафного, который и стал единственным голевым в мариупольском матче.

«Ильичевеца» - «Металлург»Д 0:1

Гол: Воловик, 53



Ильичевец: Худжамов, Бутко, Чижов, Ищенко, Путивцев, Пуканыч (Гречишкин, 46), Кравченко (Кожанов, 59), Виценец, Федотов (Мандзюк, 79), Таргамадзе, Окриашвили



Металлург Д: Бандура, Морозюк, Барановский, Воловик, Голайдо, Прийма, Данило, Нельсон (Соарес, 85), Димитров (Макридис, 67), Казарян, Мораес (Траоре, 60)



Предупреждения: Гречишкин, Путивцев, Виценец - Морозюк, Макридис

На 58-й минуте Мораес не реализовал пенальти (вратарь)

Новости по теме:

Премьер-лига: "Динамо" и "Шахтер" обыграли "Волынь" и "Ворслу" - 4:1

Премьер-лига: "Арсенал" победил "Металлист" в Харькове

Премьер-лига: "Днепр" громит закарпатцев, а "Кривбасс" побеждает "Зарю"