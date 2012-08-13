Нигерийская армия убила 20 боевиков "Боко Харам"

{1-}В Нигерии при перестрелке с солдатами правительственных войск погибли 20 боевиков из радикальной исламистской группировки "Боко Харам", сообщают власти страны.
Стычка произошла возле города Майдугури на северо-востоке республики, сообщает ВВС.
Перестрелка завязалась в ходе осмотра солдатами места, где, по оперативным данным, скрывались боевики.
Напомним, радикальная исламистская группировка «Боко Харам» взяла на себя ответственность за несколько нападений на христианские церкви в Нигерии.
Группировка "Боко Харам" уже 10 лет борется против правительства Нигерии, добиваясь введения шариата на всей территории страны и искоренения светской модели образования.
фото: vesti.ru
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