Нигерийская армия убила 20 боевиков "Боко Харам"

{1-}В Нигерии при перестрелке с солдатами правительственных войск погибли 20 боевиков из радикальной исламистской группировки "Боко Харам", сообщают власти страны.

Стычка произошла возле города Майдугури на северо-востоке республики, сообщает ВВС.

Перестрелка завязалась в ходе осмотра солдатами места, где, по оперативным данным, скрывались боевики.

Напомним, радикальная исламистская группировка «Боко Харам» взяла на себя ответственность за несколько нападений на христианские церкви в Нигерии.

Группировка "Боко Харам" уже 10 лет борется против правительства Нигерии, добиваясь введения шариата на всей территории страны и искоренения светской модели образования.

фото: vesti.ru

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