В Норвегии медведи вломились в дом и выпили запас пива

{1-}В частный дом в деревне Ярфьорд на севере Норвегии проникли четыре медведя и выпили сто банок пива.

Как рассказал норвежскому изданию The Local владелец дома Ивен Бортен Нильсен, ночью, когда хозяева отсутствовали, в его дом вломилась медведица с тремя медвежатами. Медведи выломали внешнюю стену дома и, пробравшись внутрь, съели все сладости, включая мед и шоколадную пасту, и выпили сто банок пива. Кроме того, по словам Нильсена, медведи устроили погром: они разломали кровати, открыли все шкафы и сорвали со стен полки.

Мама и бабушка Нильсена, вернувшиеся утром домой и обнаружившие там беспорядок, сразу поняли, кто его виновник: на полу они увидели экскременты медведей и следы их лап, сообщает Лента.ру.

По мнению Нильсена, тот факт, что медведица взяла с собой своих медвежат, говорит о том, что они с высокой вероятностью могут снова прийти к нему в дом.

Напомним, в субботу, 21 июля в Фрейзере, штат Пенсильвания, юная медведица забрела в торговый центр. Животное заметили на стоянке магазина около 20:30 по местному времени. Медведицу пытались прогнать, но она не сумела сориентироваться в пространстве, испугалась и забежала в здание торгового центра.

Фото ru.wikipedia.org

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