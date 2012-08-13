По факту ДТП под Николаевом, в котором пострадали иностранцы, возбуждено дело

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По факту страшного ДТП, которое произошло в ночь на 12 августа на 18-м км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск под Николаевом, возбуждено уголовное дело.

По информации прокуратуры Николаевской области, дело возбуждено по ст. 286 ч. 2 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение. Водителю микроавтобуса "Ford Transit", который выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем "Chery Amulet", грозит наказание лишением свободы на срок от 3 до 8 лет, сообщает УНН.

"По установленным данным, водитель микроавтобуса "Ford Transit" из Беларуси следовал из Москвы в Украину на отдых с родственниками. На 18-м км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск водитель упомянутого микроавтобуса, обгоняя фуру, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Chery Amulet" (Украина), в котором мужчина, женщина и дети ехали с отдыха", - сообщили в николаевской областной прокуратуре. В результате аварии 8 детей и 5 взрослых были госпитализированы. Экспертиза установила, что у водителя микроавтобуса "Ford Transit" в крови алкоголя нет.

"По факту ДТП возбуждено уголовное блюдо по ст. 286 ч. 2 - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение. Водителю микроавтобуса "Ford Transit" грозит наказание лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового", - отметил дежурный прокурор.

Как ранее писал Главред, вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 человек: 5 граждан Российской Федерации (из них 3 детей), 6 граждан Украины (из них 3 детей) и 3 граждан Беларуси (из них 2 детей).

фото: ГАИ Николаевской обл.

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