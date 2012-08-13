На Останкинской телебашне погиб инженер

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Вечером 12 августа, при ложном срабатывании системы пожаротушения Останкинской телебашни погиб сотрудник останкинского телекомплекса.

"12 августа около 22 часов вечера на Останкинской телебашне в Москве произошло ложное срабатывание газовой системы пожаротушения. Согласно регламенту была проведена экстренная эвакуация работников с трех технических этажей башни. В результате срабатывания системы пожаротушения погиб инженер Лев Алексеевич Шушкевич", - говорится в пресс-релизе на сайте оператора телебашни - ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Для проведения проверки по факту ЧП создана специальная комиссия.

Напомним, крупнейшее ЧП на Останкинской телебашне произошло 27 августа 2000 года. Пожар начался из-за короткого замыкания на высоте примерно 460 метров. Огонь быстро распространился вниз по башне. Телевещание на Москву и Московскую область было прервано. Пожар ликвидировали только к вечеру 28 августа.

В результате пожара из 150 канатов предварительно напряженной арматуры натянутыми остались 29, были разрушены лифты, повреждены системы электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, тепло- и водоснабжения, связи и сигнализации. Четыре человека погибли, несколько пожарных были доставлены в больницу с отравлениями и тепловыми ожогами. По заключению прокуратуры Москвы, причиной пожара тогда стала эксплуатация телебашни без учета времени постройки и специфики оборудования передачи сигнала.

фото: liveinternet.ru

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