Израильских туристов в Болгарии подорвал террорист-смертник – следствие

{1-}

Исполнитель теракта, произошедшего в середине июля в болгарском городе Бургас, был террористом-смертником и имел иностранное гражданство.

Представитель Национальной следственной службы Болгарии Георгий Илиев заявил, что эти факты установлены следствием, сообщает РИА Новости со ссылкой на болгарские СМИ.

"В данном случае доказано, что речь идет о человеке, который сознательно лишил себя жизни ради причинения смерти множеству людей. Иностранный гражданин на нашей территории решил причинить смерть (людям)", – сказал Илиев.

По его словам, в настоящий момент власти Болгарии послали в Израиль запрос на разрешение повторно допросить некоторых очевидцев преступления.

Как ранее писал Главред, вечером 18 июля в аэропорту Бургаса был подорван туристический автобус с группой израильтян, в результате чего 6 человек - пятеро израильтян, болгарский водитель и сам террорист, погибли, более 30 получили ранения.

Ранее существовали версии о том, что исполнитель теракта не знал, что переносит на теле взрывчатку. В СМИ появлялись предположения, что совершивший подрыв мог быть наркокурьером, которого использовали "втемную". Еще одно предположение заключалось в том, что человек, произведший взрыв, был под сильным воздействием наркотических веществ и не отдавал отчета в своих действиях.

фото: btvnews.bg

Новости по теме:

Смертник, кровь и паника: фото и видеообзор теракта в Болгарии

Теракт в болгарском аэропорту мог совершить британец

После теракта в Болгарии спецслужбы боятся взрывов на Олимпиаде

Израиль уверен: теракт в Болгарии совершил боевик "Хезболла"