В Саудовской Аравии хотят построить город для женщин

{1-} Власти Саудовской Аравии решили построить город исключительно для женщин. Город для саудовских бизнес-леди будет расположен на востоке страны, сообщает Обозреватель.

Там будут размещены производства, которыми владеют женщины, а также фабрики, которые выпускают продукцию для представительниц прекрасного пола. Таким образом чиновники хотят совместить законы шариата и стремление деловых женщин делать карьеру.

Министр по делам муниципалитетов и сельского хозяйства страны уже одобрил планы по созданию города. Сейчас чиновники разрабатывают дизайн, а уже в 2013 году среди строительных компаний пройдет тендер.

По оценкам западных агентств, новый город сможет создать около 5000 рабочих мест и привлечь инвестиций на сумму около 133 миллионов долларов.

Для богатой страны эта сумма совсем незаметна, поэтому многие эксперты считают, что проект города - просто пиар-акция для улучшения имиджа Саудовской Аравии за рубежом.

Как известно, законы королевства ограничивают права женщин, поскольку построены на нормах шариата. Женщинам даже запрещено управлять машиной, не говоря уже о самостоятельных путешествиях. Только в конце июня этого года жительницы Саудовской Аравии получили разрешение участвовать в Олимпийских играх.

Ранее Главред также сообщал, что Саудовская принцесса Сара бинт Талал бин Абдель-Азиз (Sara bint Talal bin Abdulaziz) попросила политического убежища в Великобритании.

По мнению 38-летней принцессы, проживающей в Великобритании, на родине ее жизнь может подвергнуться опасности. Сара бинт Талал бин Абдель-Азиз не скрывает, что просит убежища из-за напряженных отношениях внутри королевской семьи. Принцесса заявляет, что она подвергалась оскорблениям со стороны саудовских властей, а ее счета были заморожены.

Фото: obozrevatel.com

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