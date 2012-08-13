Число жертв землетрясения в Иране превысило 300

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Серия разрушительных землетрясений, потрясших Иран 11 августа, унесла жизни 306 человек. Более 3 тысяч получили ранения.

Такие официальные данные сообщило 13 августа министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана, информирует ИТАР-ТАСС.

По словам главы ведомства Марзие Вахид Дастджерди, большинство погибших – женщины и дети. Из 3037 пострадавших около 1 тыс человек были госпитализированы.

Министр также уточнила, что тела многих жертв до сих пор остаются под завалами, работы по их поиску продолжаются.

Как ранее писал Главред, 11 августа на северо-западе Ирана произошла серия землетрясений. Первый подземный толчок магнитудой 6,4 был зарегистрирован в 16:53 по местному времени (15:23 по Киеву) в 60 км к северо-востоку от города Тебриз, на глубине 9,9 км. Второй толчок магнитудой 6,3 последовал через 11 минут. Основной удар стихии пришелся на города Ахар, Варазкан и Хариз.

Напомним, Иран находится в зоне повышенной сейсмической активности. В XX веке жертвами 20 наиболее сильных землетрясений стали свыше 170 тыс жителей страны. В декабре 2003 года в результате подземного толчка магнитудой 6,6 был полностью уничтожен древний город Бам на юго-востоке страны. Тогда погибли более 30 тыс человек.

фото lastampa.it



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