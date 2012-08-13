За 20 медалей украинским олимпийцам заплатят 13 миллионов

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Призерам Олимпийских игр-2012 в Лондоне за 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей Украина выплатит премиальные в сумме 1 млн 645 тысяч долларов. в пересчете на национальную валюту составляет более 13,3 млн грн.

Как ранее писал Главред, после начала Олимпиады-2012 Кабмин принял решение повысить размер премий украинским спортсменам.

Премия за золотую медаль составляет $125 тысяч, за серебро – $80 тысяч, за бронзу – $55 тысяч. Такие же суммы будут выплачивать тренеру или тренерскому штабу спортсмена, выигравшего медаль.

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