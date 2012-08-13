Днепропетровск затопило: опубликованы фото и видео

{1-}
Дождь, начавшийся в Днепропетровске вечером 12 августа, не прекращается до сих пор. Машины вплавь передвигаются по дорогам, пешеходы перебежками - по тротуарам.
Дождь, льющий почти сутки, оказался слишком сильным для уличных водостоков и ливнеотводов. Из разных районов города поступили сообщения о высоком уровне воды, сообщает сайт В городе.
"Переходила на пр. Калинина дорогу вброд - чуть не смыло, течение как в речке, воды - по колено", – сообщает одна из горожанок.
"Звонила девушка с Пастера, не знает, как добраться домой. Я ей говорю: "Такси вызови", а она говорит, что оно туда не доедет, воды по колено".
Временами гремит гром, а жители левобережья вспоминают ураган, обрушившийся на город несколько дней назад.
Как ранее писал Главред, ураган, пронесшийся по левобережной части Днепропетровска 9 августа, за полчаса повалил сотни деревьев, повредил шесть автомобилей, крыши трех домов и обшивку балконов. Люди не пострадали.
Деревья рухнули также на теплотрассу и газопровод, но, к счастью, эти важнейшие коммуникации остались целы.
фото: dp.vgorode.ua/, most-dnepr.info/
Новости по теме:
Опубликовано фото и видео урагана в Днепропетровске: сотни поваленных деревьев
В Харькове ураган вырывал деревья и обрывал провода
Потоп в Крыму: пострадали более 100 домов