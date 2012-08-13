Дожди пришли в Украину надолго, но лето еще вернется

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Перестройка атмосферных процессов, начавшаяся по всей Украине с 13 августа, обусловит дождливую погоду в западных, северных и центральных областях Украины.

В то же время, осадки, выпавшие 11-12 августа, существенно снизили уровень пожарной опасности в южных, центральных областях и на севере страны, сообщил на брифинге 13 августа директор Украинского гидрометеоцентра МЧС Николай Кульбида.

По его словам, 13-15 августа на всей территории страны, кроме юга и востока, пройдут интенсивные дожди. Самые большие осадки ожидаются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской областях, на юге Киевщины, а также на севере Хмельницкой и Тернопольской областей.

В то же время, количество осадков, которые выпадут в Карпатском регионе, обусловит повышение уровня воды в реках Карпат на 0,5-1,5 м без выхода воды на пойму.

Температура воздуха в западных и северных областях составит до +20, в южных и восточных регионах – +23...28, а на севере и в центре – + 20...+25 градусов.

Однако уже на следующей неделе в Украину вернется жаркая погода. "Уже с 17-18 августа можно будет наблюдать рост температуры воздуха, однако наибольших показателей он достигнет 20-23 августа, когда температура воздуха вновь будет превышать 30 градусов. То есть лето в Украину еще вернется", - сообщил главный синоптик Украины.

Как ранее писал Главред, дождь, начавшийся в Днепропетровске вечером 12 августа, не прекращается до сих пор. Машины вплавь передвигаются по дорогам, пешеходы перебежками - по тротуарам. Дождь, льющий почти сутки, оказался слишком сильным для уличных водостоков и ливнеотводов. Из разных районов города поступили сообщения о высоком уровне воды.

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