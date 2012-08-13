В Крыму микроавтобус врезался в автобус: погибла девушка

22-летняя девушка погибла, еще два человека пострадали в результате ДТП в Крыму с участием микроавтобуса "Мерседес Вито" и автобуса "Меоплан", в котором ехали 45 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Главного территориального управления МинЧС в АР Крым, ДТП произошло 12 августа в 14.44 на трассе "Судак - Грушевка".

66-летний водитель микроавтобуса "Мерседес Вито", житель Харьковской области, который направлялся в г. Судак, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом "Меоплан" в салоне которого находились 45 человек.

По данным спасателей, в результате столкновения погибла 22-летняя девушка, пассажирка автомобиля "Мерседес Вито", жительница Харьковской области, пгт. Пруденко. Еще двое пассажиров пострадали: 45-летняя жительница АР Крым, с. Насыпное, и 25-летний парень, житель Луганской области, г. Стаханов.

Сотрудники МинЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших из автомобиля. В автобусе "Меоплан" никто не пострадал.

Как ранее писал Главред, под Симферополем произошло столкновение автомобилей, в результате которого пострадали 17 человек. В тот же день на выезде из крымской столицы столкнулись рейсовый автобус и грузовик с прицепом. Серьезно пострадал водитель автобуса.

Фото: crimea.mns.gov.ua

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