В «Боруссии» рассказали, как готовятся к игре с «Динамо»

{1-} Предстоящий матч с киевским «Динамо» в Лиге Чемпионов, а также в целом выступление в еврокубках является неоднозначной ситуацией для игроков менхенгладбахской «Боруссии». Такое мнение высказал защитник немецкого клуба Тони Янтшке, говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

«Нас ждет очень сложный сезон, учитывая путешествия по Европе. Для нас это не ординарная ситуация. Это что-то новое, мы должны быть готовы к новым вызовам. Сейчас мы интенсивно тренируемся более двух часов два раза в день. Тренер хочет заложить фундамент на весь предстоящий год и это хорошо. В первой половине сезона мы много недель будем играть дважды в неделю, поэтому тренировок станет меньше. В данное время в нашей подготовке наступил очень важный момент, так как именно сейчас у нас есть возможность отработки командного взаимопонимания. Последние две товарищеские игры (против «Севильи» 0:0 и «Норвича» 2:0 – ред) были очень важными, так как дали нам уверенность в своих силах, особенно в игре в обороне», – сказал футболист.



Как сообщал Главред ранее, киевское «Динамо» сыграет 21 и 29 августа с «Боруссией» в 4 квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Немецкий клуб занял 4 место в завершившемся первенстве страны.



Киевское «Динамо» прошло в четвертый раунд самого престижного клубного первенства после победы в двух матчах над роттердамским «Фейеноордом».

фото: fcdynamo.kiev.ua

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