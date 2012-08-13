В ужасной аварии свадебного кортежа погибла 18-летняя девушка

{1-} В Тернопольской области возле села Хмелевка Теребовлянского района в аварию попал первый автомобиль свадебного кортежа, за рулем которого находился жених.

Инцидент произошел во время дождя, сообщили в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

Молодожен, который управлял автомобилем «Мицубиси», не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате аварии 18-летняя девушка, которая ехала с ним в машине и была одной из дружек, погибла на месте происшествия.

Водитель и видеооператор свадьбы, который также был в машине, с повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в Бучачскую центральную районную больницу.

Для ликвидации последствий ДТП был задействован дежурный караул районного управления МЧС.

Ранее Главред также сообщал, что 13 июля, в Полтаве произошло масштабное ДТП с участием грузовика и свадебного автобуса. Пострадали 10 человек, причем 8 из них – граждане России.

Авария произошла на автодороге Полтава - Гадяч на углу улиц Шведская могила и Зинькивская, когда микроавтобус «Мерседес - Спринтер» не уступил дорогу грузовику САЗ – 3508.

Новости по теме:

ДТП в Полтаве: в свадебном автобусе разбились 8 россиян

Опубликованы фото, видео страшного ДТП под Симферополем: пострадали 17 человек

В Сумах водитель маршрутки потерял сознание и врезался в дерево

В Крыму маршрутка врезалась в троллейбус, пострадали 4 человека

Подробности ДТП на Прикарпатье: регионал врезался в машину начальника РОВД