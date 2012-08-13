На Луганщине погибла девушка, причастным к ее смерти назвали сына судьи

{1-} 4 августа в Красном Луче Луганской области при загадочных обстоятельствах погибла девушка- 19-летняя Татьяна Нестерова. Ее нашли мертвой у собственного дома. Родители погибшей подозревают, что к смерти их дочери причастен сын местной судьи Константин Бойко.

Об этом мать девушки Елена Нестерова рассказала изданию «Восточный вариант».

По ее словам, в тот вечер ее дочь вместе с подругами отдыхала в ночном клубе «Париж». Друзья девушки уехали с дискотеки немного раньше: Елена осталась в клубе с новым знакомым. Около 2 часов ночи молодой человек пошел провожать девушку, предложив ей вызвать такси. Однако у клуба Елена увидела припаркованный серый джип и сказала спутнику, что это ее соседи, они ее и подвезут.

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«За рулем джипа был сын судьи Константин Бойко, рядом его друг – Михаил Мельник. Молодой человек, который был с Таней, был уверен, что Таня хорошо знала этих людей. Больше он ее не видел», - говорит мать погибшей девушки .

«В свою очередь, сам Бойко рассказывает совсем другую историю. Якобы они с другом сидели в машине, увидели, как к девушке пристает парень, и решили ей помочь, представившись соседями и предложив ее подвести до дому. По их словам, они долго кружили по кварталам, пытаясь найти ее дом, заезжали на заправку, покупали пиво, а потом высадили Таню у ее дома. С тех пор, как они говорят, они ее не видели. Между тем, в милиции мне сказали, что дочь в 2.30 сделала звонок подругам и сказала им, что потеряла ключи от квартиры. При этом, в органах говорят, что есть запись с камер видеонаблюдения одного из клубов, что Бойко и Мельник в 2.37 находились там, но пробыли в заведении не больше 2 минут», - рассказала Елена Нестерова.

Татьяну нашли в множественными телесными повреждениями: переломами ребер, таза, резаной раной от виска до шеи. В заключении судмедэкспертизы сказано, что девушка умерла от разрыва между 2 и 3 шейными позвонками. В милиции подозревают, что Татьяна, обнаружив пропажу ключей, залезла на крышу своей девятиэтажки и намеревалась влезть в окно своей квартиры на 8 этаже. Не удержалась и сорвалась вниз.

11 августа родителям погибшей следователь вручила документ об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Татьяны из-за «отсутствия события преступления». Однако родители не верят в версию правоохранителей. Они уверены, что девушка умерла не без посторонней помощи.

фото: вКонтакте

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