На Днепропетровщине «черные риэлторы» убили 9 стариков

{1-} В Днепропетровске группа «черных риэлторов» убивала стариков ради их квартир. Мошенники выбирали в свои жертвы одиноких людей преклонного возраста из Днепропетровска, пригорода и Днепродзержинска. Было убито минимум 9 человек.

Стариков они убивали, их вещи вывозили. Потом подделывали доверенности от их имени, а через некоторое время в квартиру въезжали новые хозяева, сообщает ТСН.

Это продолжалось 2 года. Стариков считали пропавшими без вести. То, что случилось что-то плохое, заподозрили соседи одного из пропавших мужчин. Когда увидели молодых людей, входивших в помещение, смогли туда прорваться.

Там они увидели развешанные вещи мужчины, его очки и палки, без которых он не мог выйти на улицу. Однако молодые люди уверяли, что дедушка уехал на Западную Украину.

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Соседи и родственники других пропавших тоже били тревогу. Позже в посадке была найдена братская могила жертв «черных риэлторов» - там было 9 тел. Установить их личности удалось благодаря экспертизе ДНК.

Правоохранители задержали 8 «черных риэлторов», среди них директор фирмы и адвокат. Сейчас они находятся в СИЗО, идет суд. Родственники их жертв боятся, что им удастся избежать ответственности.

Ведь обвиняемые ведут себя на суде очень уверенно и вызывающе, хотя им «светит» значительное наказание - вплоть до пожизненного заключения. Что будет с отобранным мошенническим путем жильем пока неизвестно.

Ранее «Главред» сообщал, что в Овидиополе Одесской области произошло жуткое преступление – двое парней зверски убили мать, ее 60-летнего сожителя и их 64-летнего друга. Поводом для убийства свою 51-летней матери, на которое решились 31-летний и 27-летний братья, стал спор из-за раздела имущества.

фото: nr2.com.ua

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