В Сирии повстанцы сбили самолет президентских сил

Вооруженная оппозиция в Сирии заявляет, что ей удалось сбить военный самолет сил президента Башара Асада вблизи границы с Ираком.

В подтверждение повстанцы разместили в интернете видеозапись, на которой под звук стрельбы зенитных орудий в воздухе загорается самолет, сообщает BBC.

Повстанцы утверждают, что им удалось задержать пилота, но пока не предоставили доказательств этому.

В свою очередь государственное сирийское телевидение подтверждает, что самолет разбился, но в качестве причины называет технические проблемы.

В настоящее время ведутся поиски пилота, сообщают телеканалы.

По словам военных экспертов, в видеозаписи запечатлено крушение самолета МиГ-23. Его цвет и надписи на нем соответствуют самолету, который действительно есть на вооружении сирийских ВВС.

Ранее «Главред» сообщал, что на днях военнослужащие Сирии и Иордании вступили в бой на границе двух государств, сообщали западные СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев. Обе стороны применили тяжелую бронетехнику.

видео: youtube.com

Новости по теме:

На границе Сирии и Иордани начался бой с применением танков – западные СМИ

В Сирии уничтожили лидера «виртуальных» террористов

В Сирии идут ожесточенные бои за промышленную столицу