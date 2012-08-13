Видео, как в центре Нью-Йорка полиция расстреляла темнокожего, побило рекорды

Второй день подряд рейтинг социальных сетей Франции и франкоязычного интернета возглавляют кадры публичного убийства американскими полицейскими вооруженного ножом чернокожего человека в центре Нью-Йорка.

Публичное убийство 50-летнего мужчины вызвало острую реакцию и осуждение со стороны французов, сообщает Укринформ.

На видео, снятом одним из прохожих, видно, как около 20 вооруженных пистолетами полицейских окружают одного мужчину на Таймс-сквер в центре города, который, по всей вероятности, находясь под воздействием наркотиков, громко выкрикивал «Убей меня. Убей меня!».

Видеоролик демонстрирует, что перекресток, где произошла трагедия, изобилует от туристов, большинство из них снимает сюжет на камеры мобильных телефонов.

Правоохранители преследовали мужчину около трех минут, чернокожий мужчина достал нож и попытался бежать по Седьмой авеню, но был застрелен полицейскими.

«Видеосюжет напоминает скорее публичный акт казни или запугивания и отнюдь не попытку задержать и обезоружить преступника», - комментируют в интернете те, кто посмотрел это видео. Большинство пользователей интернета и соцсетей называют инцидент «расистской казнью». В то же время официальные представители полиции заявили, что «ответ был адекватным, поскольку так называемый преступник был психически неуравновешенным».

Только в эти выходные во Франции это видео посмотрело несколько миллионов посетителей.

Ранее «Главред» сообщал, что в штате Флорида полицейский застрелили подозреваемого в каннибализме. Жуткий инцидент произошел 26 мая средь бела дня на курорте Майами. Свидетелями нападения каннибала стали дорожный обходчик и случайная прохожая. На их глазах подозреваемый буквально поедал лицо жертвы.

видео: youtube.com

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