На Азовском море катер отрезал женщине ноги

{1-} В поселке Мелекино, в акватории Азовского моря, напротив базы отдыха "Чайка", катер переехал женщину, в результате чего она потеряла обе ноги.

В настоящее время 63-летняя женщина находится в реанимации мариупольской городской больницы №9. Трагедия произошла в минувшую пятницу 10 августа, передают «Донецк. Комментарии».

Женщина якобы отплыла от берега на 300-400 метров и оказался за буйками. Именно в это время проплывал катер, капитан которого не заметил за бортом женщину и переехал ее.

В результате женщина осталась без обеих конечностей, пришить которые хирургам горбольницы №9 не удастся, поскольку они остались в море.

Отметим, пока врачи борются за здоровье женщины, милиция и прокуратура Первомайского района выясняет, кто является владельцем катера.

Как ранее сообщал Главред, 12 июля в 12:00 в Николаеве в районе Бугского лимана в микрорайоне Широкая Балка моторный катер на большой скорости врезался в двухместную байдарку. Лодка перевернулась и 2 человек оказались в воде. Вследствие этого 42-летний гребец байдарки в состоянии шока доплыл до берега, а его 41-летний напарник погиб.

Сразу к месту происшествия было направлено аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ТУ МЧС, отделение Николаевского военизированного горноспасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра ТУМНС в Николаевской области. Спасатели нашли обломки байдарки и катер за 500 м от берега.

фото: yapfil es .ru

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