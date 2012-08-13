После пожара заповедник в Аскании-Новой будут восстанавливать 11 лет

{1-} В Херсонской области сгорело 51,6 гектаров биосферного заповедника Аскания-Новая. На полное его восстановление уйдет 11 лет, сообщает «Сегодня».

В Аскании Новой молния подожгла степь, и пламя уничтожило 51,6 гектаров заповедника (общая площадь - 33 307.6 га, заповедник расположен в Херсонской области, в 60 км к юго-востоку от Каховки), напомнило издание.

«Редкие копытные животные не пострадали, но погибла часть растений, которые занесены в Красную Книгу. Грызуны переждали пожар в норах, змеи отползли в сторону моря. Наши специалисты подсчитали, что на полное восстановление уйдет 11 лет», — рассказал директор заповедника Виктор Гавриленко.

По его словам, потушить пожар помог начавшийся дождь.

Ранее «Главред» сообщал, что на выходных удалось потушить другой масштабный пожар в Херсонской области. Там двое суток огонь бушевал на площади в 1360 га, его тушили почти 1800 человек и 150 единиц техники, в том числе 3 пожарных самолета и 4 вертолета МЧС и МО.

фото: khersonline.net

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