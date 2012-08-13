В Житомире пьяный бизнесмен на джипе протаранил дом

{1-} В Житомире произошло курьезное ДТП — пьяный водитель на «Додже» на скорости влетел в кирпичный забор частной усадьбы, а потом врезался в дом.

В результате столкновения кирпичи от забора разлетелись в разные стороны, разбив при этом окно спальни жилого дома. Также были повреждены и заблокированы входные металлические двери. Об этом старший инспектор УГАИ УМВД в Житомирской области капитан милиции Николай Яцкевич сообщил «Журналу Житомира».

Сотрудники ГАИ попытались установить степень алкогольного опьянения водителя, однако тот пройти экспертизу не смог, хотя врач лично показал как нужно продуть прибор.

Жильцы дома рассказали, что сначала подумали: это землетрясение. Однако когда сын хозяев выбежал на улицу, увидел разбитый вдребезги джип, за рулем которого никого не было. Оказалось, что после аварии водитель - 50-летний киевлянин - встал и просто пошел по улице. Парень его догнал и привел обратно.

В центре Киева девушка на джипе врезалась в здание информагентства

Он признался, что поссорился с женой и решил напиться. Пьяным сел за руль и заснул. В забор, а потом и дом, он врезался на скорости 140 км/ч. В этом ДТП просто чудом никто не пострадал. Мужчина на коленях просил у хозяев протараненого им дома извинения и пообещал им возместить все убытки, которые составили около 40 тыс. грн.

На водителя завели уголовное дело. Сдавать тест на уровень алкоголя в крови он отказался. Ему грозит лишение прав на срок до 3 лет или штраф от 2,5 до 3 тыс. грн .

Ранее «Главред» сообщал, что в центре Киеве автомобиль врезался в витрину здания информагентства Укринформ. Джип Toyota буквально въехал в помещение первого этажа, разбив витрину. Машина въехала в один из кабинетов Укринформа, в котором недавно был произведен ремонт.

фото: zhzh.info

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