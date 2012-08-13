На 14 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение

{1-} Во вторник, 14 августа, в Украине объявлено штормовое предупреждение – ветер будет достигать 30 м/с. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.

В западных, Житомирской, ночью местами и в Винницкой и Киевской областях синоптики обещают сильные дожди, в Карпатском регионе очень сильные дожди.

Также сообщается, что на Западе Украины порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, на высогорье | Карпат 30 м/с.

Ранее «Главред» сообщал, что сильные дожди , вызванные мощным циклоном, привели к затоплению некоторых районов Киева (ФОТО, ВИДЕО) и Днепропетровска (ФОТО. ВИДЕО).

фото: mns.gov.ua

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