В метро Рима обнаружено футбольное поле конопли

{1-} Целое подземное поле конопли, из которой преступники изготовляли марихуану, было обнаружено сотрудниками Финансовой гвардии Италии на одной из неиспользуемых веток Римского метрополитена.
Посадки конопли общей площадью 7 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с площадью футбольного поля, были обнаружены поблизости от старой станции метро «Казилина», сообщает РИА «Новости».
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Речь идет о современном тепличном хозяйстве, оснащенном системами орошения и искусственного освещения. Там же сотрудники правоохранительных органов нашли и оборудование для изготовления наркотиков.,
В рамках операции Финансовой гвардии был арестован 57-летний житель Рима, который имел непосредственное отношение к производству марихуаны. В настоящее время полиция ищет его сообщников.
В подземной лаборатории были конфискованы 340 килограмм марихуаны, рыночная цена которых составляет около трех миллионов евро.
Ранее «Главред» сообщал, что в Кировском районе Крыма сотрудники МВД и СБУ обнаружили посев из 3 тысяч кустов конопли. Плантация была уничтожена.
фото: mvdobl.kiev.ua
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