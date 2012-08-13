В метро Рима обнаружено футбольное поле конопли

{1-} Целое подземное поле конопли, из которой преступники изготовляли марихуану, было обнаружено сотрудниками Финансовой гвардии Италии на одной из неиспользуемых веток Римского метрополитена.

Посадки конопли общей площадью 7 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с площадью футбольного поля, были обнаружены поблизости от старой станции метро «Казилина», сообщает РИА «Новости».

На Луганщине наркоман предложил бабушке «раскумариться»

Речь идет о современном тепличном хозяйстве, оснащенном системами орошения и искусственного освещения. Там же сотрудники правоохранительных органов нашли и оборудование для изготовления наркотиков.,

В рамках операции Финансовой гвардии был арестован 57-летний житель Рима, который имел непосредственное отношение к производству марихуаны. В настоящее время полиция ищет его сообщников.

В подземной лаборатории были конфискованы 340 килограмм марихуаны, рыночная цена которых составляет около трех миллионов евро.

Ранее «Главред» сообщал, что в Кировском районе Крыма сотрудники МВД и СБУ обнаружили посев из 3 тысяч кустов конопли. Плантация была уничтожена.

фото: mvdobl.kiev.ua

Новости по теме:

В Крыму вдоль дороги выращивали коноплю

Под Киевом обнаружена плантация конопли (ФОТО)

В Одесской области корова давала молоко с самогоном и коноплей

Продажа конопли была для стариков надбавкой к пенсии (ФОТО)