Сельского голову, насмерть сбившего двоих школьников, оставили под арестом

Сельский голова села Заайдаровка Новопсковского района Луганской области, сбивший насмерть двух велосипедистов, оставлен под стражей решением Ленинского районного суда города Луганска в соответствии с представлением областной прокуратуры.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Луганской области Александра Зайцева сообщает Интерфакс-Украина.

Против виновника происшествия прокуратура возбудила уголовные дела по ч.2 ст.285 (за нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч.1 ст.135 (оставление в опасности) УК Украины.

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Ранее «Главред» сообщал, что одного из сельсоветов в Луганской области, житель пгт Новопскова 1980 г.р. на автомобиле «Фольксваген-Пассат» сбил трех велосипедистов, двое из них погибли, одна девушка с различными травмами госпитализирована.

ДТП произошло 10 августа приблизительно в 22.00 на 31 км автодороги Т-1302 Танюшевка – Старобельск – Артемовск (в районе Осиновского моста, на расстоянии 2 км от поселка Заайдарьевка). Водитель, голова сельсовета, управляя автомобилем «Фольксваген-Пассат», совершил наезд на молодых людей, которые двигались на двух велосипедах во встречном направлении, после чего с места совершения ДТП скрылся. 11 августа в 06.30 утра местные жители обнаружили тела двух сбитых велосипедистов и пострадавшую девушку.

Водитель был задержан в порядке ст.115 УПК Украины. Против него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК Украины. Автомобиль находится на штрафплощадке.

видео: ictv.ua

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