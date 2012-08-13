В США объявился «техасский» стрелок, который устроил новый массовый расстрел

В понедельник, 13 августа, в американском штате Техас рядом с университетом Texas A&M был устроен новый массовый расстрел, во время которого были многочисленные пострадавшие.

Полиция уже задержала злоумышленника, открывшего стрельбу рядом с университетским кампусом в городе Колледж-Стейшен сообщает телеканал CNN.

Представитель местной полиции Ронда Ситон сообщила о многочисленных раненых, среди которых - и мирные жители, и стражи правопорядка.

Ранее «Главред» сообщал, что в пригороде Денвера (штат Колорадо) на кинопремьере фильма "Темный рыцарь. Возрождение легенды". Была устроена бойня, во ремя котрой погибли 14 человек, не менее 50 - получили ранения. Среди убитых и раненых были несовершеннолетние. Органзозатора бойни назвали «денверским стрелком».

Также напомним, что в Штатах нашлась последовательница «денверского стрелка». В порту города Детройт ( Висконсин) женщина устроила стрельбу в толпе после словесной ссоры с пассажирами корабля «Детройтская принцесса». Пострадали семь человек - четыре мужчины и три женщины.

фото:kbtx.com

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