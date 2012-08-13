В Киеве задержан психопат, который «заминировал» две станции метро

{1-} В Киеве наконец-то был задержан минер-шутник, два дня издевавшийся над правоохранителями. 8 и 9 августа он звонил в милицию с сообщениями о заминировании станций метро «Крещатик» и «Университет», а затем и всей Набережно-Крещатицкой улицы.

Минером оказался 29-летний киевлянин, который состоит на учете в психиатрической больнице, сообщает ТСН.

Стражи порядка и пиротехники, работавшие по вызовам, никакого взрывчатого объекта не нашли.

Задержанного обвиняют в заведомо ложных сообщениях об угрозе безопасности граждан. Наказание за это – до 7 годов лишения свободы.

Учитывая психическое состояние подозреваемого, санкции, вполне вероятно, придется изменить.

«Решение будет принято судом. Как правило, это принудительное лечение», - отметил спикер ГУ МВД Украины в Киеве Игорь Михалко.

Ранее «Главред» сообщал, что 9 августа, в 15:03 из-за сообщения о заминировании закрыли станцию «Университет» Святошино-Броварской линии киевского метрополитена. Временно была приостановлена высадка и посадка пассажиров на этой станции метро, а поезда следовали через станцию без остановки.

фото: iskra-news.info

Новости по теме:

На станции киевского метро искали бомбу

Станция метро «Крещатик» заминирована – очевидец

Журналисты пронесли в киевскую фан-зону «бомбу»

В урне в центре Киева нашли бомбу

На Лукьяновском рынке в Киеве искали бомбу